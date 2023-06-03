Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Данилова в эфире национального телемарафона.

Глава СНБО во время телеэфира рассказал, что в беспилотных летательных аппаратов иранского производства «Shahed-136» присутствуют детали, которые непосредственно производятся в странах-союзниках Украины.

«Мы их разобрали и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в России». — сказал глава украинского Совбеза.

Также Алексей Данилов сделал предположение, что данные запчасти, которые присутствовали в «Шахедах» могли производиться еще до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Он отметил, что в основном дроны-камикадзе производились в 2019-2021 РФ. Также отдельно он сказал, что в данном вопросе надо обязательно разобраться, так как Россия находится под санкциями и ни в коем случае туда не должны попадать подобные детали.

Напомним, ранее Данилов прокомментировал атаку дронов на Москву.