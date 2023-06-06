Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ТСН.

Мережко напомнил, что Организация объединенных наций всегда должна осуждать фактически любое влияние на природу и жизни мирных людей. Более того, нардеп отметил, что в организации присутствует соответствующая конвенция. Но, как сказал сам депутат, по поводу подрыва Каховской ГЭС представители ООН фактически не сделали ни единого заявления, Мережко считает, что там решили молчать из-за серьезного влияния России.

«Эта Конвенция в свое время была инициирована СССР. Ее сторонами есть и Украина и Россия. Согласно этой конвенции Украина может обратиться в Совет Безопасности ООН. Вопрос в том, что Россия может заблокировать в Совете Безопасности ООН любую резолюцию. Поэтому, по моему мнению, нужно одновременно ставить вопрос о том, что у России нет никаких правовых оснований для пребывания в ООН. Подрыв Каховской ГЭС – это также военное преступление. Нарушение Женевской конвенции 1949 г. и дополнительного протокола к ней. Это преступление входит в юрисдикцию МКС» — заявил глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Ранее в Укргидроэнерго рассказали о полном разрушении Каховской ГЭС.