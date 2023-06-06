Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Офис президента Украины.

Официальный представитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи совершил визит в Киев. В ходе своего визита он встретился с главой Украинского государства Владимиром Зеленским и обсудил ряд важных вопросов.

С источников стало известно, что во время встречи они обсудили ситуацию касательно российско-украинской войны, в том числе был затронут вопрос о гуманитарном взаимодействии Украинского государства и Святого Престола в рамках формулы мира.

Также украинский президент заявил, что прекращение огня ни в коем случае не поможет урегулировать конфликт. По мнению президента, таким образом Российская Федерация сможет более сильно подготовится к следующей атаки. Кроме того, Зеленский вспомнил и о подрыве Каховской ГЭС.

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