Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Юсова изданию «УП«.

Во время интервью Андрей Юсов сообщил о том, что российские оккупанты пытались убить главу Главного управления разведки Кирилла Буданова большое количество раз. Юсов сказала, что точных данных нет, но таких попыток было более, чем 10. И все 10 безуспешны.

«Точно известно, что это более 10 попыток, но понятно, что есть официальный приговор, насколько может быть официальным для несуществующего фактически фиктивного государства, которым является Российская Федерация. Да, Буданов одна из важных целей для «русского мира», для российской пропаганды и для правящего режима Путина». — отметил Юсов

Также представитель ГУР МОУ заявил, что Кирилл Буданов прекрасно знает о том, что он является одной из самых главных целей российских оккупантов, наравне с другими высокопоставленными чиновниками. К тому же, сам Буданов прокомментировал эту ситуацию тем, что спецслужбы ведут хорошую работу, так как ни одно покушение не было успешным.

Отметим, ранее мы писали о том, что Буданов сделал предупреждение оккупантам.