Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Игната в эфире национального телемарафона

Так, по заявлениям Юрия Игната становится известно, что Российская Федерация составляет карту воздушной обстановки по сообщениям из телеграм-каналов, что является достаточно странным фактом.

Помимо этого спикер командования Воздушных сил Украины затронул и тему российского преимущества в небе. Игнат заявил, что в том случае если бы армия Украины полностью проиграла бы преимущество в небе, то такие ситуации, как в Бахмуте или в Мариуполе были бы фактически по всей стране.

Также он отметил, что несмотря на то, что на данный момент украинские Вооруженные силы научились сбивать достаточно большое количество воздушных целей, стране все равно мало систем ПВО. Поэтому, Запад должен предоставлять как можно большое вооружения такого вида.

Кроме того, он затронул тему систем противовоздушной обороны России, заявив, что Путин имеет эшелонированную систему ПВО, но по словам Игната покрыть всю РФ фактически невозможно.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ проводят контрнаступление на Запорожском направлении.