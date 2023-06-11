Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на пресс-релиз Минобороны РФ.

Так, согласно новому приказу известно, что все так называемые российские «добровольческие отряды» до 1 июля текущего года обязательно должны заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. В самом документе говорится о том, что такое решение, якобы даст частным военным компаниям «правовой статус». При этом, как заявляют представители министерства, отдельные «добровольцы» имеют возможность подписать индивидуальный контракт с Минобороны и с отрядом.

«Заключение гражданами контрактов с государством — это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки» — заявил заместитель министра обороны Российской Федерации.

Стоит отметить, что в России принято называть «добровольческими формированиями» частные военные компании, по типу «Вагнер», которая принимает участие в боях на территории Украины и регулярно совершает военные преступления.

Ранее мы писали о том, почему Беларусь не напала на Украину.