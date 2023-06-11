Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российское Минобороны.

Там заявили, что сегодня в 13:30, украинские военные якобы попытались осуществить атаку быстроходными безэкипажными катерами на корабль «Приазовье», который входит в состав Черноморского флота Российской Федерации. По словам представителей российского Минобороны корабль «Приазовье» обеспечивает «безопасность» для газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Также они заявили, что атака Вооруженных сил Украины якобы оказалась безуспешной, но подтверждений от украинской стороны не было.

«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил». — прямая речь представителей ведомства.

Кроме того, оккупанты упомянули, что в ходе этой атаки разведку вел якобы американский беспилотник «Global Hawk».

К слову, ранее мы писали о новом приказе Шойгу.