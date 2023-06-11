Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Маляр в телеграм-канале.

Маляр рассказала о том, что российские оккупанты на данный момент занимаются перемещением собственных военных частей из Херсонского направления. При этом она отмечает, что оккупанты перемещают как раз таки самые боеспособные подразделения, такие как морские пехотинцы и десантники.

Заместитель министра обороны Украины говорит о том, что такие действия оккупантов свидетельствуют лишь о том, что из-за огромных потерь и ограниченность в резервах оккупанты не смогут удержать контрнаступление ВСУ на различных направлениях. Поэтому они попросту пытаются «сузить» географию атак украинских войск.

К слову, она также отметила, что теперь для всех становится очевидной цель подрыв Каховской гидроэлектростанции. Это было сделано для того, чтобы «приостановить» украинское контрнаступление.

Отметим, ранее Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ.