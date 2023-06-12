Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Гросси в Twitter.

Рафаэль Гросси на своем аккаунте в социальной сети написал о том, что он уже находится на пути в Украину. По последним данным известно, что глава МАГАТЭ должен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленский. Гросси заявил, что во время визита он также готов представить программу помощи по ликвидации последствий теракта на Каховской гидроэлектростанции.

Помимо этого глава агентства по вопросам атомной энергетики также заявил, что во время своего визита в Украинское государство он оценит ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Также будет проведена ротация сотрудников МАГАТЭ, которые там находятся.

Рафаэль Гросси стал одним из первых западных представителей, которые предложили свою помощь в ликвидации последствий взрыва на Каховской гидроэлектростанции.

Отметим, ранее мы писали о ситуации на Каховской ГЭС.