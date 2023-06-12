Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Эллвуда в эфире «Sky News«.

Эксперт считает, что сейчас бойцы Вооружённых сил Украины не проводят полномасштабного контрнаступления, а всего лишь пытаются найти слабые места армии Российской Федерации. Эллвуд заявляет, что основные силы Украины на данный момент все еще находятся в резерве, а то, что происходит сейчас можно назвать зондирующими и формирующими операциями. Поэтому, по словам британского эксперта, бойцы Вооружённых сил Украины вскоре могут нанести серьезный удар по оккупантам на восточном направлении

«В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса» — прямая речь представителя британского парламента.

К слову, украинские военные за последние дни уже освободили несколько населенных пунктов на южном и восточном направлении.

Напомним, ранее мы писали об освобождении населенного пункта на Донетчине.