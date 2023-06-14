Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление диктатора российскому пропагандистскому каналу «Россия 1».

Так, во время интервью Александр Лукашенко заявил о том, что Россия якобы предлагала Украине подписать договор о якобы «аренде» Крымского полуострова и Донбасса на длительный срок. Но, как сказал сам диктатор, украинская сторона отказалась от такого.

«Путин мне передал документ, который был подписан делегациями. По Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке. Нормальный договор. Но они отказались, а сейчас уже невозможно» — заявил диктатор Лукашенко.

Помимо этого он также упоминал о том, что на данный момент происходит в ходе контрнаступления ВСУ, заявив, что украинские защитники якобы не имеют серьезных успехов и несут «большие» потери. Лукашенко говорит, что за два дня контрнаступления Украина уже якобы потеряла 40 тысяч человек погибшими и 100 тысяч ранеными.

Прямая речь самопровозглашенного президента Беларуси: «Украина за два дня контрнаступления потеряла погибшими 40 тысяч человек, а ранеными — 100 тысяч».

Напомним, ранее мы писали об уничтожении кортежа Делимханова.