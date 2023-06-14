Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Валерия Шершня в эфире национального телемарафона.

Представитель Сил обороны рассказал о том, что в некоторых местах российские оккупанты все же продолжают атаковать украинских бойцов, в том числе это происходит на Авдеевском направлении, но все попытки врага являются безуспешными. Подобная ситуация и на Марьинском направлении, там оккупанты далее пытаются захватить город.

Отдельно он сказал о ситуации на Бердянском направлении. Там украинские защитники ведут наступательные действия, но российские оккупанты пытаются изо всех сил сдерживать атаки бойцов Вооруженных сил Украины. Известно, что на Таврическом направлении оккупационные войска Российской Федерации только за прошлые сутки 20 раз атаковали позиции украинских защитников. Также они совершили более 500 обстрелов.

Отметим, ранее в ОК “Юг” прокомментировали обстрелы оккупантов по территории Украины.