Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление главы Украинского государства изданию «NBC News«.

Со слов президента Украины становится известно, что Российская Федерация планирует совершить теракт на Запорожской атомной электростанции. Зеленский объяснил это тем, что оккупанты вовсе не заинтересованы безопасностью в Украине, поэтому они готовы уничтожить даже ЗАЭС. Он отметил, что сделать они это могут для того, чтобы навязать Украине свои условия.

«Потому что, равно как и с Каховской дамбой, они не заинтересованы в безопасности в Украине. Они хотят, чтобы мир оказывал давление на Украину для нужного им варианта прекращения этого конфликта» — отмечает президент Украины.

Помимо этого стоит отметить, что ранее российские пропагандисты уже пытались запугать Украину подрыв ЗАЭС.

Напомним, ранее в ISW прокомментировали контрнаступление ВСУ.