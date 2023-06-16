Об этом пишет «НБН» со ссылкой на российский паблик «Генерал СВР«.

По данным источника становится известно, что 15 июня, лечащие врачи якобы сказали российскому диктатору Путину о том, что у него в головном мозге были выявлены метастазы. По некоторым данным также известно, что от этой информации глава Кремля был поставлен в ступор и не знал, что сказать, кроме вопроса «сколько еще осталось жить?».

«В ответ медики только ободрили его сказав, что можно и нужно бороться , якобы, «шансы есть». Врачи знали о метастазах в головном мозге у президента уже некоторое время, но по рекомендации людей из близкого окружения и семьи не спешили ставить его в известность. Теперь Путин знает, и как это знание повлияет на его модус принятия решений, будет понятно в ближайшее время» — пишут российские телеграм-каналы.

Данная информация не была подтверждена официальными лицам, но стоит отметить, что это уже далеко не первое заявление о том, что российский диктатор Путин серьезно болен.

Ранее мы сообщали о смерти друга Путина Берлускони.