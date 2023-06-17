Об этом пишет «НБН» со ссылкой на заявление Пескова.

Дмитрий Песков, который на данный момент занимает должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина сделал заявление по поводу создания так называемой «санитарной» зоны в Украине. Он рассказал, что границы данной «зоны» будут зависеть от того, насколько дальнобойное оружие имеет украинская сторона. По мнению политика, «санитарная» зона должна обеспечивать Российскую Федерацию от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Границы «санитарной зоны» в Украине будут зависеть от дальности ее вооружений, чтобы ВСУ не доставали до российских граждан, — Песков

О подобном чуть ранее заявлял и российский диктатор Владимир Путин, он также выступает за создание так называемой санитарной зоны, так как опасается атак со стороны Украины.

Отметим, ранее Песков комментировал “бавовну” в Белгородской области.