Об пишет «НБН» со ссылкой на заявление Путина во время выступления на экономическом форуме.

Во время данного события кремлевский диктатор и преступник Владимир Путин сделал заявление, в котором рассказал, что на данный момент он оптимистически настроен на победу в войне против Украины. Президент заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет неудачным, прокомментировав данное событие словами: «у них нет шансов». Также глава Кремля упомянул что Российская Федерация настолько уверена в победе своей армии в войне против Украины, что он даже исключает применение ядерного оружия.

Путин заявил аудитории российской деловой элиты, собравшейся на ежегодный Петербургский международный экономический форум, что у Украины «нет шансов» против российских войск. Также он указал на то, что якобы, западные союзники Украины вскоре устанут от конфликта и перестанут поставлять вооружение стране.

К слову, это уже далеко не первое подобное заявление российского диктатора Путина по поводу войны в Украине.

Ранее Путин заявил, что он не исключает нанесение ударов по базах НАТО с авиацией для Украины.