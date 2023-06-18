Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на слова МИД в фейсбуке.

Дмитрий Кулеба, который занимает должность главы Министерства иностранных высказался по поводу заявления Пескова о том, что Россия фактически выполнила план по демилитаризации Украины. Дмитрий Кулеба заявляет, что российское правительство сможет фактически любое свое поражение преподнести как победу. То же самое касается «демилитаризации» Украины.

«В следующих сериях: Фактически задача СВО выполнена. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна как никогда», — пишет Кулеба.

К слову, представители российских властей достаточно часто делают такие «курьезные»

Напомним, ранее Песков заявил о выполнении плана по демилитаризации Украины.