Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российские пропагандистские источники.

Так с его слов становится известно, что «спецоперация» на момент ее начала якобы была очень сильно милитаризована и Путин заявил, что одной из ее задач было разоружить Украины.

Песков заявил, что фактически ее можно назвать выполненной, так как украинская армия все меньше и меньше использует собственное оружие, а в конфликт, по словам пресс-секретаря российского диктатора были втянуты западные страны.

«Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО («специальная военная операция» — так в России называют войну). И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины.

Фактически эта задача во многом выполнена. Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада» — заявил пресс-секретарь российского диктатора

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты готовят провокацию на химзаводе.