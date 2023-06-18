Об этом пишет «НБН» со ссылкой на интервью Пескова журналисту Павлу Зарубину.

Несколько дней назад Михаил Подоляк сделал следующее заявление: «Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте»

Представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал слова Михаила Подоляка о убийстве русских. Он заявил, что сами россияне должны якобы наказывать за подобные высказывания и они это «собираются» делать.

«Русские за это должны наказывать, и мы будем это делать» — заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина.

Ранее Песков сделал заявление о демилитаризации Украины.