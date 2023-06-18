Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на российские пропагандистские источники.

Во время интервью один из российских «военных корреспондентов» спросил у диктатора Путина о том, знает ли он местонахождение Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. На что Путин ответил, что он думает, что украинский генерал Залужный на данный момент находится заграницей, но все же уточнил, что может ошибаться.

«Где Залужный?

— А я знаю. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться». — заявил военных преступник Путин.

Также примечательно, что в ходе данной пресс-конференции диктатор Путин сделал ряд заявлений и по поводу украинского контрнаступления. В основном он делал акцент на том, что оно якобы является «провальным».

Отметим, ранее мы писали о масштабных потерях оккупантов за прошлые сутки.