Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на российский телеграм-канал «Генерал СВР«.

В телеграм-канале говорится о том, что сегодня, утром, российскому диктатору Владимиру Путину представители Министерства обороны РФ доложили информацию о том, сколько военных российской армии погибло на войне в Украине или как говорят в самом Кремле на «спецоперации». Итак, согласно данным из телеграм-канала становится известно, что потери живой силы личного состава армии Российской Федерации составляют 222319 человек.

Кроме того, также известно, что масштабные потери присутствуют и у наемников частной военной компании «Вагнер». По информации телеграм-канала потери преступной группировки составляют более чем 72 тысячи человек.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали о потерях оккупантов за прошлые сутки.