Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Михаила Подоляка.

Со слов представителя Офиса президента Украины становится известно, что африканская делегация вовсе не пытается урегулировать конфликт между Украиной и Россией, а их визит значит лишь одно — они пытаются заявить о себе миру и решить собственные проблемы с поставками продовольствия и других товаров. Проще говоря, лидеры африканских стран хотят побывать в инфопространстве.

«Их цели – получение ресурсов, прежде всего, от РФ. Также – решить вопрос по поставкам продовольственных товаров, получить дополнительные гарантии по поставкам советской техники со складов РФ, а также выполнить определенные информационные задачи в пользу РФ» — отмечает Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Путин встретился с лидерами африканских стран.