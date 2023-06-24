Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «CNN«.

Средства массовой информации пишут о том, что президент Российской Федерации фактически столкнулся с самой большой угрозой за все время своего управление ядерным государством. Теперь же он находится фактически в состоянии безысходности и уже в ближайшие 24 часа может решится судьба диктатора Кремля.

«Российский президент Владимир Путин фактически столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за все 23 года управления ядерным государством. И потрясающе наблюдать, как видимость тотального контроля, которую он поддерживал все это время, — главное преимущество его автократии — разрушается за одну ночь.

Это было и неизбежно, и невозможно. Неизбежно, поскольку неправильное с точки зрения менеджмента ведение войны означало, что только такая однородно закрытая и невосприимчивая к критике система, как Кремль, может пережить такую ужасную авантюру» — пишет CNN.

К слову, бойцы частной военной компании «Вагнер» продолжают двигаться вперед на территории Российской Федерации.

Отметим, ранее мы писали о захвате Ростове боевиками.