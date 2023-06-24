Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Со слов российского диктатора становится известно, что боевики частной военной компании являются, якобы «предателями родины», так как, по его словам, в тот момент, когда Россия ведет активную борьбу с «неонацистами» они повернулись в обратную сторону и пошли против своих.

В то же время кремлевский диктатор заявляет, что участники военного мятежа на территории Ростова, а также других городов Российской Федерации обязательно будут наказаны. Кроме того, он призвал всех объединяться, чтобы противостоять врагу.

«Действия, которые раскалывают единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются на фронте. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, тогда все закончилось трагедией Гражданской войны.

В нынешней ситуации Россия столкнулась с предательством, непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед народом» — заявил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее мы писали о том, что наемники смогли взять Ростов.