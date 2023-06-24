Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление украинской разведки.

По данным представителей украинской разведки становится известно, что российский диктатор Владимир Путин не собирается оставаться в Кремле в связи с восстанием бойцов ЧВК «Вагнер», поэтому решил эвакуироваться.

Источники также пишут, что президент РФ Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай,но стоит взять во внимание, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что тот никуда не уезжал.

При этом секретариат заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева также опровергает информацию о том, что политик якобы выехал за пределы Московского региона.

Помимо этого, там заявляют, что Медведев, его помощники и секретариат якобы находятся на рабочих местах и выполняют свои обязанности.

Напомним, ранее Путин обратился к своему народу.