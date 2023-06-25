Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Михаила Подоляка.

Подоляк рассказал, что неудачный бунт главаря частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина только объясняет, почему украинские власти не собираются говорить с представителями Кремля. Подоляк считает, что там вовсе не с кем говорить.

«Простой вопрос: а с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально ускользает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическом военном командовании вытирают ноги все, кому не лень? Этой шайке уже недолго» — заявляет советник главы Офиса президента Украины.

Также он отмечает, что на данный момент ситуация у власти Российской Федерации является «шаткой» и «неконтролируемой». Фактически в любой момент все может измениться. К слову, подобные заявления также делали и другие представители украинских властей.

Отметим, ранее Данилов рассказал о причастных к мятежу в РФ.