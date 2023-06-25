Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «CNN«.

Журналисты издания считают, что российский диктатор Владимир Путин скорее всего может попытаться «убрать» главаря преступной группировки «Вагнер» за то, что он совершил мятеж во время военных действий. Экс-руководитель московского бюро CNN Джин Догерти заявляет, что хотя Путин и сказал, что он прощает Пригожина, это вовсе не так, российский диктатор никогда не прощает тех, кто идет против него.

«Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: «Пригожин, езжай в Беларусь», он все равно будет предателем, и я думаю, что Путин никогда этого не простит…

Если бы я была Путиным, я бы волновался из-за тех людей на улицах Ростова, которые подбадривали бойцов «Вагнера», когда они шли» — заявляет Догерти.

Она заявила, что вполне возможно, что Пригожина могут попытаться убить в Беларуси, но это довольно серьезная дилемма для Москвы, так как у главаря «вагнеров» есть поддержка.

Отметим, ранее в ISW рассказали, как восстание Пригожина повлияло на Путина.