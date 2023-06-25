Об этом пишет «НБН» со ссылкой на интервью немецкого бригадного генерала Кристиана Фройдинга.

По данным представителя ФРГ становится известно, что уже на данный момент украинская сторона получила от Германии 34 зенитные установки «Gepard». Еще 15 должны прибыть в ближайшее время

«Кроме того, мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США», – сказал Кристиан Фройдинг.

Также примечательно, что во время интервью бригадный генерал Фройдинг рассказал о том, что он считает, что в ходе контрнаступления ВСУ противовоздушная оборона является слабым местом украинской армии.

«Мы делаем все, что можем. Но, несмотря на все это, имеет ли Украина достаточную противоракетную оборону? Однозначно нет!» – сказал Фрейдинг.

Напомним, ранее Кулеба рассказал, чего не хватает Украине для контрнаступления.