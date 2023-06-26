В эфире национального телемарафона представитель ГУР МОУ заверил, что мятеж российского олигарха, несмотря на то, что он был неудачным, будет иметь катастрофические последствия для путинского режима, информирует «НБН».

Спикер украинской разведки обратил внимание на то, что лидеры стран, так называемых «партнеров» государства-террориста, не горели желанием общаться с главой Кремля, заявляя, что «бунт» владельца ЧВК – внутреннее дело России.

Юсов заверил, что после «мятежа» олигарха все убедились в том, что «король голый и дом карточный». Имидж российского диктатора, как человека, который контролирует большую территорию, ядерное вооружение, экономические и финансовые вопросы, разрушен. Кроме того, «восстание» Пригожина непременно будет иметь катастрофические последствия для режима военного преступника.

Также спикер ГУР сообщил, действительно ли «вагнеровцы» передислоцировались на территорию Беларуси.