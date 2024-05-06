Тимочко в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал, что путинские войска в районе Часового Яра пытаются атаковать не только в лоб, но и наступать по флангам. Также он прокомментировал подрыв моста ВСУ через канал Северский Донец-Донбасс, информирует «НБН».

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск, защитники подорвали этот транспортный переход, чтобы предотвратить прорыв врага на этом участке фронта. Уничтожение моста не даст россиянам возможность продвигаться и нарушит их логистику.

Военный отметил, что Силам обороны приходится укреплять линию фронта и предотвращать продвижению «второй армии мира». Защита Часового Яра является принципиальной, в противном случае этот город станет плацдармом для наступления россиян на Краматорск и Славянск.

Тимочко надеется, что вскоре ВСУ в районе Часового Яра наконец-то получат необходимое оружие от партнеров Киева.

Ранее спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин сообщил, сколько оккупантов сконцентрировала РФ вблизи Часового Яра.