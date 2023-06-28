В эфире «24 канала» представитель украинской военной разведки заявил, что «восстание» наемников олигарха Евгения Пригожина стало политическим инфарктом для президента-агрессора, информирует «НБН».

По словам Юсова, как бы Путин сейчас не пытался хорошо выглядеть, «бунт» «вагнеровцев» подорвал его «политическое здоровье». Диктатора «откачали» после этих событий, но все видят, что у главы Кремля уже нет контроля над ситуацией в стране и силовиков, которые могут решить ее.

Спикер ГУР МОУ заверил, что все боеспособные россияне сейчас на фронте в Украине, в РФ остался лишь «мох и болото» — люди, которые убегали о наемников Пригожина, не оказывая им сопротивления. Никто в стране не вышел с плакатом в поддержку главы государства.

Юсов добавил, что весь мир увидел, что «царь уже не настоящий» и за стол переговоров можно сесть не только с ним, ведя диалог не на тех условиях, которые озвучивались ранее.

Напомним, СМИ сообщили, что «сирийский мясник» Сергей Суровикин и некоторые путинские генералы знали о плане Пригожина устроить военный переворот в РФ.