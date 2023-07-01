Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «WP«.

В источнике говорится о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс в действительности совершал тайный визит в Украину еще в начале июня. Во время этого визита он провел переговоры с несколькими украинскими чиновниками. Также Бернс был проинформирован касательно контрнаступления ВСУ. Власти рассказали ему о стратегии возвращения оккупированных Россией территорий и начала переговоров о прекращении огня с Москвой до конца года.

«Поездка Бернса, о которой ранее не сообщалось, включала встречи с президентом Владимиром Зеленским и высшим руководством украинской разведки» — говорится в источнике.

Примечательно, что в ходе этого визита Бернс получил от украинских властей уверенный ответ о контрнаступлении. Они заявили, что уже в ближайшие месяцы Украина достигнет серьезных успехов на линии фронта.

Напомним, ранее Залужный рассказал изменилась ли ситуация на фронте.