Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на сайт президента Украины.

Известно, что в новом списке оказалось достаточно большое количество юридических, а также физических лиц. В основном они тесно связаны с Российской Федерацией. Так, с указа становится известно, что санкции были введены против 190 физических лиц, а также против 291 юридического лица.

Примечательно, что в данном санкционном списке оказались не только компании и физические лица из Российской Федерации, но и с других стран, которые тесно сотрудничают с РФ. Так, к примеру, в список попала грузинская компания Georgian Airways, которая возобновила полеты в Российскую Федерацию. Помимо этого стоит отметить, что под санкциями оказались белорусские, а также казахские компании.

Сами же санкции начинают действовать с момента подписания указа президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, ранее Зеленский рассказал о потерях “вагнеровцев”.