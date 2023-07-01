Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал военного преступника Гиркина.

Гиркин в своем телеграм-канале прокомментировал слова Алексея Данилова о том, что теракт на Запорожской атомной электростанции будет считаться применением ядерного оружия. Террорист заявил, что в таком случае Российской Федерации необходимо нанести удары тактическим ядерным оружием по Днепровским мостам, а также «достать в бункере Данилова. Лучше крысиным ядом».

«Вот. Я тоже так считаю. Если на ЗАЭС будет теракт нужно нанести тактические ядерные удары по всем Днепровским мостам, одновременно приведя РВСН в полную боевую с выводом на позиции. ПГРК и ПЛАРБ. Потом достать в бункере Данилова. Лучше крысиным ядом. О такой позиции заявить заблаговременно», заявил Гиркин в своем ТГ-канале.

К слову, в последнее время большое количество оккупантов и так называемых «военкоров» говорят о возможном теракте на ЗАЭС.

Ранее мы писали о том, что оккупанты покидают ЗАЭС.