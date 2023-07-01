Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на испанский источник «El Mundo«.

Во время интервью испанский журналист спросил у Владимира Зеленского, каково это, быть человеком, которому грозит самая большая опасность в мире. На что украинский лидер ответил, что на данный момент в гораздо большей опасности находятся украинцы, которые защищают свою страну в окопах, так как они рискуют своей жизнью фактически каждую секунду.

Кроме того, Зеленский упомянул, что скорее всего, в большей опасности сейчас находится не он, а сам Владимир Путин, так как его, по словам президента хочет убить весь мир.

«Все же опаснее Путину, чем мне.

Честно. Потому что меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир». — заявил президент Украины.

Кроме того, в ходе данного интервью Зеленский также сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине.

Ранее Зеленский рассказал, сколько “вагнеровцев” погибло на войне.