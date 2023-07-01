Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Зеленского изданию «El Mundo«.

Так, со слов действующего главы украинского государства становится известно, что за все время ведения боёв частной военной компании «Вагнер» на территории Украины бойцы ВСУ смогли уничтожить около 21 тысячи наемников. При этом, как отмечает украинский президент, еще 80 тысяч человек были ранены.

Также Владимир Зеленский заявил, что феномен «Вагнера» является очень важным в понимании некоторых вещей. Он считает, что такую мощь «вагнеровцев» можно объяснить тем, что у них попросту не было другого выбора, кроме как идти вперёд. Также он отметил, что хотя и потери ЧВК «Вагнер» очень крупные, это все же говорит о том, что такие группировки имеют большое количество бойцов.

Кроме того, Зеленский также отметил, что в принципе все «вагнеровцы» делились на две категории. Первые — это профессиональные наемники, которые действительно умеют воевать. Вторые — это мобилизованные, часть из которых состояла из зэков, их в основном использовали в качестве «пушечного мяса».

Отметим, ранее Зеленский заявлял об успехах ВСУ на всех линиях фронта.