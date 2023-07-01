Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейская правда«.

Так, с источника становится известно, что в ходе данного визита Педро Санчес встретился с представителями украинских властей, а также выступил в Верховной Раде Украины. Сообщается, что выступление Санчеса в Верховной Раде не транслировалось в реальном времени из соображений безопасности.

Также примечательно, что в ходе своего визита испанский премьер-министра объявил о новом пакете помощи для Украинского государства на сумму в 55 миллионов евро. Таким образом этот пакет помощи станет одним из самых крупных от Испании за все время войны.

«Сегодня я здесь для того, чтобы сказать вам: Европа открыта для тех, кто делает такой выбор. ЕС создавался для того, чтобы предотвратить новые войны. Мы решили объединиться, чтобы быть вместе, будучи при этом разными — и это сделало нас сильнее. Европа с вами, а вы — едины с Европой… Слава Украине», — говорит премьер.

Следует отметить, ранее мы писали о тайном визите главы ЦРУ в Украину.