Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российские источники.

Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его страна воюет в Украине, якобы за «людей, историю, религию, русский язык». По словам известного блогера с телеграм-канала «Критик новостной ленты» такое высказывание Лаврова может означать, что Российская Федерация всячески пытается захватить украинскую территорию полностью, навязать собственную культуру, выдуманную историю и язык, а также запретить Украине иметь собственную церковь.

Текст блогера в телеграм-канале:

«а) воюем не за территорию — Украина нужна не частями, а вся;

б) воюем за людей — этнических русских в России становится все меньше, а нам нужны человеческие ресурсы славянского происхождения, отсюда и воровство украинских детей и депортации украинцев;

в) существовать имеет право лишь российская трактовка истории, все остальное подлежит запрещению….»

Ранее мы писали о ликвидации “вагнеровцев”.