Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ISW.

Так, аналитики Института изучения войны заявляют о том, что из-за серьезных проблем с личным составом российское командование вскоре может принять решение об отводе войск с южных направлений. Там такие действия объясняют тем, что российские оккупанты любой ценой хотят удержать город Бахмут в Донецкой области, но подкрепления взять больше нигде. Поэтому, оккупационные войска РФ могут вывести некоторые подразделения с территории Луганской или Херсонской области, а это создаст очень уязвимые места на данных направлениях. Кроме того, возможен и вывод войск с территории Запорожской области.

Примечательно, что чуть раньше российские оккупанты уже перебросили полк воздушных десантников с Лиманского направления на город Бахмут. По словам аналитиков, подобное может произойти еще раз.

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