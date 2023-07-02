Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Кулебы немецким изданиям Bild, Welt, Politico.

Глава украинского МИД заявляет, что западные лидеры, которые считают, что вступление Украины в НАТО может привести к новой войне вовсе не правы. По словам Кулебы, данную ситуацию нужно рассматривать наоборот. Россия не сможет напасть на Украину, когда та уже будет в НАТО, поэтому вступление страны в альянс — это не путь к войне, а путь к миру.

Прямая речь Кулебы: «Первая ошибка состоит в том, что лидеры видят наше членство в НАТО как путь к новой войне. На самом деле это путь к миру. Когда мы станем членом НАТО, Россия больше никогда не решится напасть на нас».

Отметим, что Кулеба также заявил о желании Украины помочь государствам на восточном фланге Североатлантического альянса. Он сказал, что если страны Восточной Европы захотят усилить свою защиту от российской агрессии, то Украина будет рада помочь им.

Отметим, генерал Милли прокомментировал наступление ВСУ.