Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Кулебы немецким изданиям Bild, Welt, Politico.
Глава украинского МИД заявляет, что западные лидеры, которые считают, что вступление Украины в НАТО может привести к новой войне вовсе не правы. По словам Кулебы, данную ситуацию нужно рассматривать наоборот. Россия не сможет напасть на Украину, когда та уже будет в НАТО, поэтому вступление страны в альянс — это не путь к войне, а путь к миру.
Прямая речь Кулебы: «Первая ошибка состоит в том, что лидеры видят наше членство в НАТО как путь к новой войне. На самом деле это путь к миру. Когда мы станем членом НАТО, Россия больше никогда не решится напасть на нас».
Отметим, что Кулеба также заявил о желании Украины помочь государствам на восточном фланге Североатлантического альянса. Он сказал, что если страны Восточной Европы захотят усилить свою защиту от российской агрессии, то Украина будет рада помочь им.