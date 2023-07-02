Как сообщает «НБН» об этом заявили в МИД РФ.

Представители румынского правительство сообщили о том, что специальным рейсом из Бухареста в Россию вылетели представители российского посольства в стране. Известно, что на борту данного рейса находилось 40 человек, из них 11 являлись российскими дипломатами, а еще 29 были сотрудниками, работающими в посольстве.

В ответ на такие действия румынского правительства представители Министерства иностранных дел РФ заявили о том, что они уже готовят «ответ» для Румынии.

Отметим, что еще 8 июня румынское правительство заявило о том, что Россия должна сократить свой дипломатический состав в Румынии на 40 человек. Сообщается, что РФ была проинформирована о том, что у них есть не более 30 дней на выполнение решения.

Напомним, ранее мы писали о выдворении сотрудников посольства РФ из Румынии.