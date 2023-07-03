В интервью CNN украинский лидер отметил, что реакция главы Кремля на «восстание» боевиков ЧВК, которым руководил Пригожин, была слабой, информирует «НБН».

По словам Зеленского, было видно, что диктатор уже не контролирует все процессы в России и «марш справедливости» «вагнеровцев», который не встречал сопротивления, показал, как легко захватить регионы. Вертикаль власти Путина посыпалась.

Глава государства сообщил, что по данным украинской разведки Кремль измеряет поддержку «повара Путина» в России. Известно, что половина граждан государства-террориста поддерживает владельца «Вагнера».

Отметим, что министр обороны РФ Сергей Шойгу после полторы недели молчания впервые прокомментировал «мятеж» Пригожина, «объяснив» провал «восстания» его ЧВК.