Как сообщает «НБН» об этом представитель ЧВК заявил белорусским СМИ.

С его слов становится известно что на данный момент бойцы частной военной компании «Вагнер» находятся в отпуске до начала августа. Позже, как отметил представитель «вагнеров» ЧВК будет переведена в Беларусь, где будет базироваться на постоянной основе. Он отметил, что уже сейчас ведется подготовка к этому событию.

Отметим, что недавно средства массовой информации опубликовали кадры со спутника, на которых видно большие лагеря наемников ЧВК «Вагнер» в одном из населенных пунктов Беларуси. Также множество экспертов делают заявление по этому поводу. Некоторые из них считают, что у ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина нет будущего в Беларуси, другие в свою очередь говорят об обратном.

Примечательно, что сам глава «вагнеровцев» не делал официальных заявлений касательно отпуска «вагнеровцев» и подготовке к переезду в Беларусь.

Отметим, ранее Зеленский высказался по поводу бунта Пригожина.