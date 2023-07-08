Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ГУР.

В Главном управлении разведки рассказали о том, что 6 июля на территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции приехал первый заместитель руководителя администрации Путина Кириенко. По данным источника, визит Кириенко состоялся на фоне обнародования информации о заминировании оккупантам Запорожской АЭС.

«После начала вторжения большая часть квалифицированного персонала станции или покинула оккупированные территории, или отказалась подписывать навязанные договоры с «Росатомом». Попытка привлечения российских сотрудников также не дала ожидаемого результата. Специалисты часто отказываются ехать на ЗАЭС даже несмотря на обещанные зарплаты и льготы» — говорится в источнике.

Примечательно, что в ходе визита Кириенко вместе с так называемым главой Запорожской области Балицким провел переговоры. В ходе которых было принято решении об изъятии жилья украинцев для предоставления россиянам.

Ранее Зеленский прокомментировал угрозы на ЗАЭС.