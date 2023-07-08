Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Гиркина.

Со слов террориста становится известно, что российское командование, якобы хочет «поскорее проиграть войну» против Украинского государства. Именно так заявляет Игорь Гиркин-Стрелков.

Террорист заявил о том, что под Авдеевкой в Донецкой области войсками Российской Федерации совершаются так называемые «мясные штурмы» когда командование армии РФ вовсе не бережёт собственных солдат и посылает их на убой. Это, по словам самого Стрелкова очень похоже на то, что Россия попросту хочет проиграть войну.

«Такое впечатление, что в штабе 1-го армейского корпуса торопятся максимально безполезно уничтожить максимально большее число наших бойцов, чтобы побыстрее проиграть войну» — заявил террорист.

Напомним, ранее мы писали об угрозах подрыва ЗАЭС.