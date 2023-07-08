Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «NBC News«.

В источнике говорится о том, что недавняя встреча американских представителей с Сергеем Лавровым вызвала достаточно неоднозначную реакцию в украинских властей. В СМИ пишут, что Украина очень сильно обеспокоена такими сообщениями, поскольку власти страны предполагают, что на данной встречи представители США и РФ могли обсуждать вопросы, касающиеся вступления государства в Североатлантический альянс.

«Учитывая время появления этих материалов в СМИ накануне Вильнюсского саммита, возникает вопрос, не связана ли каким-то образом жесткая позиция Вашингтона по приглашению Украины в НАТО с этими кулуарными консультациями» — говорится в источнике.

Также украинские источники сообщают, что в украинских властей действительно присутствуют опасения по этому поводу.

Следует отметить, ранее мы писали о новом пакете военной помощи от США.