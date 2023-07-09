Как сообщает «НБН» об заявил генерал ВСУ Маломуж.

По словам бывшего главы Службы внешней разведки Украины и по совместительству генерала ВСУ Николая Маломужа становится известно, что у российских оккупантов очень плохие дела в Бахмуте. Генерал считает, что оккупанты сейчас находятся в очень плачевном состоянии и уже вскоре могут сдать город, так как ВСУ фактически каждый день наносят очень серьезные потери армии Российской Федерации.

Помимо этого он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины все же не планируют идти в лобовую атаку с оккупантами в Бахмуте, так как это может вовсе не принести никакой пользы. Вместо этого защитники используют другую тактику.

«Мы будем проводить операцию на флангах — эта стратегия продолжает сейчас развиваться, это и на юге и на севере Бахмута. В данной ситуации мы не только продвигаемся, но мы именно возвращаем новые высоты. Это первая составляющая, которая именно показывает, что враг попал в полуокружение» — заявляет Николай Маломуж.

Отметим, ранее мы писали о ситуации в армии РФ.