Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Бена Ходжеса изданию «NV«.

Со слов Бена Ходжеса становится известно, что такая страна, как Российская Федерация фактически за всё время своего существования была империей. Это объясняется тем, что у власти всё время находятся диктатор, а также тем, что Россия всё время ведет захватнические войны.

«Мы должны помнить, что Россия всегда была империей. Она никогда не была государством. Способ передачи власти внутри империи — автократическая структура. Вы будете получать таких людей, как Путин, пока весь этот тип режима не будет уничтожен» — отмечает Ходжес.

Также он поделился своим мнением касательно того, что произойдёт с Российской Федерацией в будущем. По мнению Ходжеса даже после того, как Владимир Путин больше не будет занимать должность президента РФ с этой страной всё равно мало кто захочет сотрудничать, поскольку все будут понимать политику России, несмотря на смену власти. В свою очередь, дипломатические отношения РФ будет вести только со странами Африки и Средней Азии, но никак не с мировыми лидерами.

Отметим, ранее мы писали о том, удалось ли России выполнить поставленные в войне цели.