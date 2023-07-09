Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Подоляка.

Как известно 8 июля в Украину удалось вернуть 5 командиров подразделений, которые участвовали в обороне Мариуполя, среди них был и командир полка «Азов» Денис «Редис» Прокопенко.

После того, как украинские защитники смогли вернуться домой, в России сразу же занервничали и сделали ряд заявлений, по поводу того, что это якобы вовсе «незаконно».

Советник главы Офиса президента Украины Подоляк в свою очередь прокомментировал слова Пескова.

Он заявил: «Возвращение в Украину «азовцев» еще раз продемонстрировало, что на данный момент агрессор уже не имеет никакой субъектности на международной арене».

Кроме того, советник главы ОПУ добавил, что теперь Российскую Федерацию будут ставить на «известное ей место» всегда.

Напомним, ранее Песков накинулся на Украину и Турцию с обвинениями.