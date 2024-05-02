О том, что днем этого четверга, армия Путина в очередной раз осуществила атаку на Днепровский район данного города, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

По словам Прокудина, вражеским огнем частично разрушено помещение магазина, а также выбиты оконные проемы и стекла в общеобразовательном учреждении и жилом частном домовладении. К счастью, согласно предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

На данный момент, на месте российских ударов ведутся работы, в которых задействованы специалисты областной аварийно-спасательной службы, помогающей горожанам провести первоочередные восстановительные мероприятия.

Ранее мы писали о том, что Зеленский называл количество ракет, дронов-камикадзе и авиабомб, выпущенных РФ по Украине в течение апреля.